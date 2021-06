Comprar por Internet se ha convertido en un hábito, casi un reflejo, para muchos consumidores. Pero entre los problemas de entrega, los comerciantes online deshonestos o las verdaderas estafas, la experiencia puede ser decepcionante. En este dossier dedicado a las compras en línea, encontrará consejos, advertencias, así como nuestras pruebas y encuestas de servicio para realizar una compra serena en unos pocos clics.

Compras en línea: una práctica casi cotidiana

En pocos años, las compras por Internet se han convertido en una práctica cada vez más habitual. Este fuerte desarrollo se debe a las diversas ventajas de las compras por Internet:



- No hay que esperar

- Productos fáciles de encontrar

- Posibilidad de comparar más fácilmente

- Promociones y descuentos excepcionales

- Compras disponibles en cualquier momento

- Más posibilidades de elección y acceso a productos raros



Aunque esta lista de ventajas no es exhaustiva, también es importante señalar algunos de los inconvenientes asociados a esta práctica. Aunque no son tan numerosas como las ventajas, aún pueden disuadir a algunos consumidores de comprar en línea:



- Sitios fraudulentos

- Divulgación de información

- ostes y problemas de entrega

- Desaparición de los comercios locales

- Riesgo de piratería informática



El mayor riesgo de las compras en línea es el riesgo de piratería de los datos de su tarjeta de crédito. Aunque la seguridad es cada vez más importante en Internet, sigue habiendo riesgos. Si no quiere comprar en Internet con su tarjeta de crédito, existen varias alternativas.